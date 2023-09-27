菲吁渔民在斯卡伯勒浅滩多活动 誓言加强巡逻

（马尼拉／北京综合电）菲律宾海岸警卫队呼吁菲渔民在斯卡伯勒浅滩和南中国海其他地点多活动，并誓言在那里加强巡逻。

菲海岸警卫队发言人塔里拉星期三（9月27日）说，菲律宾船舰虽然无法固定在相关地区巡逻，但当局致力于保护渔民在专属经济区里的权利。海岸警卫队会在斯卡伯勒浅滩（中国称为黄岩岛），以及菲渔民活动的其他海域增加巡逻次数。

塔里拉也说，自总统小马克斯政府上台后，当局便筹划夺回斯卡伯勒浅滩的控制权。

中菲1997年在斯卡伯勒浅滩对峙，中国船只先撤离，菲获得浅滩控制权。2012年，两国再次对峙，菲船只因台风撤离，中国夺下控制权至今。

继海岸警卫队星期一（25日）拆除中国海警设置的浮动屏障后，菲律宾军方也密切留意中国在南中国海的后续动作，并誓言对任何试图设置更多浮动屏障的举动采取反制措施。

负责菲军队西部司令部的卡洛斯海军中将说：“他们如果在阿云津礁（中国称仁爱礁）那么做，我们就也得拆除屏障，不须要等总统下达指令。”

中国海警船9月22日在斯卡伯勒浅滩设置浮动屏障，阻止菲渔民进入浅滩捕鱼。小马可斯后来下令海岸警卫队拆除屏障。

中国外交部发言人汪文斌星期三在例行记者会上重申：“黄岩岛是中国的固有领土，菲方的所谓行动纯属是自娱自乐的闹剧。中方将继续坚定维护黄岩岛的领土主权和海洋权益。”