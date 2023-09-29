安华：觐见元首无关改组内阁

（吉隆坡综合讯）马来西亚盛传首相安华最近可能改组内阁，安华星期五（9月29日）上午前往国家王宫觐见国家元首苏丹阿都拉的消息发布后因此引起热议。

安华并未发布自己觐见元首的信息。不过，国家王宫星期五中午左右在官方脸书贴文透露，安华已经觐见元首。贴文说，这次觐见是首相每星期内阁会议后的例行觐见，这让元首与首相有机会讨论政府的治理及相关议题。

安华过后在记者会强调，他这次只是每周内阁会议后例行觐见国家元首，与近来盛传的改组内阁无关。他说，他只是向元首呈交内阁会议报告：“觐见元首只是每星期内阁会议后的标准作业程序。”

一部长空缺未填补 安华：已要求副手代监管该部门

马国国内贸易及生活费部长沙拉胡丁今年7月逝世后留下的空缺至今尚未填补。尽管如此，安华告诉记者，他并不急于改组内阁。他说：“目前只有一个空缺要填，我已要求副手们代为监管那个部门。”

安华可能改组内阁的消息近来引起热议。安华星期三（27日）遭媒体追问时只说“容我想想”。首相署消息指安华可能在彭亨柏朗埃州选区补选10月7日投票后宣布新内阁阵容，也有消息指安华将在10月13日宣布新财政预算案前改组内阁。

消息指安华对改组内阁一事非常谨慎。至于内阁改组的规模，一种说法是安华将进行小改组，即填补里沙拉胡丁的部长空缺。

另一种说法则指安华将进行大改组，包括撤换人力资源部长西华古玛，及天然资源、环境及气候变化部长聂纳兹米。希盟消息指部长们对改组可能大洗牌而感到焦虑，因为这意味着任何人都可能受影响。