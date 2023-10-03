缅人权组织指印尼国有军工厂 出售武器给缅甸军政府

（雅加达讯）缅甸两个人权组织和印度尼西亚前总检察长兼人权斗士马祖基指责印尼国有军火制造商向缅甸军政府出售军火，要求印尼国家人权委员会就此展开调查。

据《雅加达邮报》报道，缅甸问责项目、钦邦人权组织与马祖基星期一（10月2日）通过法律代表，正式向印尼国家人权委员会提出投诉。

投诉状指印尼国家弹药制造厂（PT Pindad）、印尼造船公司（PT PAL Indonesia）、印尼航天航空公司（PT Dirgantara Indonesia）在“过去10年间”，向缅甸军方出售“手枪、突击步枪、弹药、战车和其他装备”。这些公司断然否认了对它们的指控。

根据缅甸正义组织进行的一项调查结果，缅军在2021年发动政变推翻民选政府后，军火销售还在持续。

马祖基在一份联合声明中说：“在针对罗兴亚人的种族灭绝运动和2021年政变之后，印尼军工国企仍积极推销国防装备，这件事令人严重关切和让人怀疑印尼政府是否愿意履行国际人权法和人道主义法规定的义务。印尼国家人权委员会有权进行调查，我们敦促它这么做。”

根据投诉状，印尼国家弹药制造厂一直通过军火经纪公司True North向缅甸出售武器。True North是缅甸军事采购局的官方供应商，所有者是军政府计划和财政部长温兴的儿子图图兴乌。

印尼国家弹药制造厂 7月仍列缅为出口市场

印尼国家弹药制造厂2014年以来向缅甸出售武器。投诉状称，有证据表明，在政变后，印尼国家弹药制造厂也没有终止出售武器的协议。印尼总统佐科访问印尼国家弹药制造厂后，它在7月份发布的公司新闻稿中，仍将缅甸列为出口市场之一，证实了它仍出口武器到缅甸。

投诉状称，如果印尼国家人权委员会的调查证实印缅存在军火交易，就应该公开指称这些军火公司助长了缅甸严重侵犯人权的行为，印尼政府也应该立即停止与缅甸的武器贸易。

印尼国家弹药制造厂总裁董事穆斯回应记者询问时强烈否认这一指控，坚称该公司自2016年以来就没有向缅甸出售任何武器，2016年出售的一批弹药是比赛之用。

被问及为何该公司今年7月还将缅甸列为出口市场之一，穆斯说，佐科访问弹药制造厂时，缅军确实有兴趣交易，但后来主动取消交易。