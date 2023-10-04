菲渔船在南中国海遭外国商船撞沉酿三死

（马尼拉综合电）菲律宾一艘渔船在南中国海遭一艘悬挂马绍尔群岛国旗的油轮撞上，造成渔船上三名渔民死亡。由于菲方日前才拆除了中国海警在有争议的斯卡伯勒浅滩（中国称黄岩岛）设置的浮动屏障，因此这起撞船事故引发关注。

菲律宾海岸警卫队星期三（10月4日）发声明指出，停泊在斯卡伯勒浅滩西北处157公里的一艘菲渔船，星期一（2日）凌晨遭一艘身份不明的外国商船碰撞后沉没，船上三名渔民不幸死亡，另有11名船员生还。

菲海岸警卫队说：“恶劣的天气令天色昏暗，船员未能发现有不明身份的船只靠近，导致船只发生碰撞并倾覆。”

11名幸存者事后利用快艇于星期二（3日）上午回到岸上，并将死者遗体送往吕宋岛北部的邦阿西楠省，向菲海岸警卫队报告此事。

菲海岸警卫队之后指出，与渔船相撞的可能是一艘悬挂马绍尔群岛国旗的油轮；这艘油轮事发时正好在有关海域，且特征与渔民形容的相符合。据了解，这艘油轮的目的地是新加坡，菲海岸警卫队指会在油轮下次停靠时登船调查。

小马可斯：正调查事故原因 不要做任何猜测

这起撞船事故因为发生在敏感的南中国海水域而受到关注。菲律宾总统小马可斯在社交媒体X平台（前称推特）发文指出，海岸警卫队正在调查事故原因，并促请公众不要诸多揣测。

他说：“我们向受害者、他们的家人及所有人保证，会竭尽所能对这起事故的负责人追究责任。事件仍在调查中……我们不要在此时做任何的猜测。”

菲渔民运动力量组织发声明呼吁小马可斯政府，须确保调查公正。这个组织的主席希卡普说：“很不幸的是，菲渔民在我们的传统水域中变得脆弱，没有受到保护。”