登州甘马挽补选 伊党或提名马哈迪

（吉隆坡综合讯）一名与马来西亚前首相马哈迪关系密切的消息人士透露，伊斯兰党可能提名马哈迪为登嘉楼州甘马挽国会选区补选的候选人。98岁的马哈迪一旦当选，将是马国历来年纪最大的国会议员。

网媒“自由今日大马”引述消息人士说：“伊党领导人已开始就他（马哈迪）的候选人资格展开谈判。马哈迪对马来选民和基层领袖有巨大影响力。如果他获胜，将是最年长的国会议员。 ”

消息人士：甘马挽作为伊党堡垒区 补选料能轻松过关

消息人士指出，甘马挽国会选区是伊党的堡垒区，因此预料伊党这次补选能轻松过关。伊党希望马哈迪借此进入国会，代表伊党维护执政的四个州属的利益。

不过，伊党副主席阿末三苏里星期三（10月4日）晚在记者会上受询时否认将提名马哈迪参选。他说，伊党尚未决定甘马挽补选的候选人。

伊党和土著团结党等主要在野党组成的国民联盟（国盟）目前在吉打、玻璃市、吉兰丹及登州执政。国盟9月15日宣布委任马哈迪出任这四州政府的非官方顾问。

伊党在2022年11月大选中赢得甘马挽国会选区，候选人仄阿里亚斯当时以2万7179张多数票击败巫统前登州大臣阿末赛益。不过，选举法庭9月26日宣判，伊党透过政府援助金计划贿选，触犯选举法令，因此甘马挽的选举成绩无效。

伊党总秘书达基尤丁星期二（10月3日）表明，伊党不会就此案提出上诉。这意味着，甘马挽国会选区须举行补选，这也是去年11月马国大选后的第五场补选。