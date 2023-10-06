安华访阿联酋共获得118亿元投资承诺

（阿布扎比综合讯）马来西亚首相兼财政部长安华日前到阿拉伯联合酋长国正式访问，此行为马国可再生能源、航天及物流等领域带来了总值406亿令吉（约118亿新元）的投资承诺。

安华星期四（10月5日）抵达阿联酋展开为期两天的工作访问，期间他会见了阿联酋总统穆罕默德及其他政要，并与当地投资机构探讨加强合作。

2025年在马国合建可再生能源产能

其中，马国投资发展局与阿联酋国际投资理事会签署了谅解备忘录，同意在可持续能源领域合作，目标是于2025年在马国共同建立高达10千兆瓦（gigawatt）、总值80亿美元（约110亿新元）的可再生能源产能。

安华还出席了与当地商界的圆桌会议。他在会上指出，马国是最早专注可再生能源发展的东南亚国家之一，政府至今已推出多项明确的能源转型政策，并将与新加坡、泰国和老挝展开“电力整合项目”（Power Integration Project）。

马国投资、贸易及工业部长扎夫鲁星期五（6日）发文告说，安华这次访问虽然行程短促，但马国成功获得总值406亿令吉的商机，反映两国贸易投资关系牢固，并且涵盖各个领域。

扎夫鲁指出，为推动2030年新工业大蓝图中的净零排放使命，可再生能源和低碳方案是马国争取新投资的核心目标。