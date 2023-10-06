接到匿名“炸弹威胁” 菲律宾42个机场高度戒备

（马尼拉综合电）菲律宾机场过去几天发生一系列安全事件，包括接到炸弹威胁虚报，菲民航局宣布42个机场进入高度戒备状态，并敦促旅客提早到机场，预留更多时间进行安检。

菲律宾当局星期三（10月4日）收到匿名电邮，称从首都马尼拉飞往达沃、比科尔，以及热门旅游区巴拉望和宿雾的航班可能会发生爆炸。

菲民航局星期五（6日）发布声明说，菲律宾42个机场进入高度戒备状态，“所有机场正施行加强版安全措施”，当局正在调查有关威胁。

民航局发言人阿波罗尼奥星期五说，这起事件并没有造成航班延误，调查人员“也没有发现炸弹”。

菲律宾国家警察航空安全小组主任旺基也认为，这次的炸弹威胁“很可能是一场骗局”，因为“什么事也没发生，各个机场正常运行”。

民航局接到“炸弹威胁”当天便向机场管理人员发出指示，要他们加强安全措施，包括严格管控人员和车辆出入，并对乘客和货物进行彻底检查。当局也在菲律宾各机场，包括马尼拉国际机场，部署了额外警力和警犬巡逻。

随着保安升级，当局提醒飞国际航线的乘客，应该至少提前三小时到机场。

此前已接获一起虚假炸弹威胁

另据菲律宾媒体报道，比科尔国际机场星期一（2日）就因接到炸弹威胁虚报，被迫关闭好几个小时，造成十多趟航班延误。

阿波罗尼奥透露，当天一趟要从比科尔飞往马尼拉的航班，因为飞机师在机舱内的厕所发现一个写着“炸弹？”的纸条，便中止起飞并将此事上报。机上所有133名乘客被令下机接受安检。当局最后认为这是“一起恶作剧”，飞机在近四小时后获准起飞。

对于星期一和星期三这两起事件是否有关联，阿波罗尼奥拒绝置评。