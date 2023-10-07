国阵大胜彭亨州柏朗埃州选区补选

（柏朗埃综合讯）马来西亚彭亨州柏朗埃州选区补选星期六（10月7日）投票，国民阵线的巫统候选人阿米扎一如所料，在三角战中打败国民联盟的伊斯兰党候选人卡欣沙末，以及无党籍人士哈斯里丘米，成功守住这个原属于巫统的州议席。

柏朗埃州选区是巫统传统堡垒区，阿米扎在开始计票后一直遥遥领先，最终获得7324票，大幅领先对手。

阿米扎赢得逾六成选票

柏朗埃州选区共有1万6456名合格选民，这次补选投票率为72.12%。阿米扎赢得超过六成的选票，相比国阵去年11月大选在这里获得的57%选票，这次的支持率有所增长。

《星洲日报》报道，柏朗埃州选区内四大华人新村的几乎所有选票都投给国阵候选人，显示华人抗拒国盟的“绿潮”。

马华彭亨州文冬区会主席简民发为此感谢柏朗埃选民，特别是华族选民协助国阵捍卫这个州议席。他发声明说，国阵的胜利保障了彭亨的政治稳定，让州政府和人民能全力推动州内经济发展。

此外，国盟候选人卡欣沙末虽然败选，但他获得4375票，比去年大选的3260张票还多。无党籍人士哈斯里丘米仅得47票，丧失按柜金。

柏朗埃原任州议员佐哈里8月17日在雪兰莪州空难中不幸罹难，触发这场补选。彭亨州议会共有42席，补选前由掌握17席的国阵，以及拥有八席的希望联盟以总数25席联合执政；国盟则有17席。