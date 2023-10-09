马国参考九国做法 分三阶段落实检控分权

（吉隆坡综合讯）马来西亚政府为实施总检察长和检察官权力分离计划（简称“检控分权计划”），在参考九个国家的做法后，决定分三阶段落实，这包括总结九国经验得失、检讨现有法律，以及各利益相关者讨论实施细节等。

“检控分权”是希望联盟（希盟）上台前的主要政见。希盟认为，联邦政府掌握国家行政权，总检察长则是联邦政府首席法律顾问，代表着政府的利益。但总检察长同时管辖各级检察官而掌握司法检控权，因此权力太大。

希盟主张，由代表国家司法权的联邦法院负责管辖各级检察官，总检察长就专门担任政府的法律顾问。这项检控分权改革直到首相安华去年11月上台后，才开始成立专案小组展开研究。

负责法律及体制改革的首相署部长阿莎丽娜星期一（10月9日）告诉国会，专案小组已经研究了英国、印度、新西兰、澳大利亚、加拿大、美国、南非、爱尔兰与肯尼亚共九个实施检控分权的国家，并将在星期三（11日）举行初期研究汇报会议。

她说，专案小组接着将全面检讨检控分权对现有法律、职位和财务的影响，并准备中期报告提呈内阁。她说，落实检控分权必须修宪，以及修改刑事法典和刑事程序法典等至少19项现有法律。

她指出，到了第三阶段，专案小组将与沙巴和砂拉越邦政府，警察、反贪污委员会、关税局等执法机构，以及律师公会，沙巴和砂拉越律师协会，以及学者和专家举行会谈，以敲定各种实施细节。她强调，检控分权改革计划是非常复杂而具挑战性的。