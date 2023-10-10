缅甸克钦邦难民营遭炮击 至少29人死亡

（曼谷综合电）缅甸克钦邦靠近中缅边界的一个难民营遭炮击，造成包括妇孺在内的至少29人死亡。这是缅甸回到军人统治后，平民遭受的最致命袭击之一。

炮击发生于星期一（10月9日）晚上约11时30分，炮弹击中距离边境城镇莱扎（Laiza）一个克钦独立军基地约5公里的难民营地。

克钦独立军上校瑙布告诉法新社：“我们找到29具尸体，当中有小孩和老人……56人受伤。”

瑙布也说，克钦独立军正在调查袭击属于什么类型，袭击者是否使用无人机，因为事发时他们并没有听到任何飞机声响。

克钦媒体称，30人在袭击中遇难。不过，路透社未能核实死亡人数。

一名在莱扎的维权学生说，整个城镇感受到爆炸时的震动。当地居民担心会有第二轮炸弹袭击，因此都在撤离。

另一名来自公民组织克钦和平网络的维权人士则说，爆炸威力太大，整个村落破坏殆尽。

包括缅甸影子政府“民族团结政府”在内的消息人士，将这次炮击归咎于缅甸军方。民族团结政府谴责袭击，指这是对平民的恶毒攻击。

民族团结政府发言人觉梭说，军政府犯下了战争罪和危害人类罪。他也补充，在中缅边境发动袭击，显示军政府不尊重中国对和平与稳定的诉求。

军政府表示不为袭击负责。发言人左敏吞告诉《人民媒体》：“我们正在调查。我们一向照顾好边界和平局势。”

左敏吞也说，爆炸可能与少数民族武装组织自身的炸药有关。

这是自军政府今年4月11日在中部实皆省（Sagaing）进行造成至少160人死亡的空袭以来，死伤最惨重的袭击。联合国在缅团队星期二（10日）通过脸书，对事件表示严正关切。

“境内流离失所者营地是庇护场所，平民无论身在何处，永远不应该成为目标。”

克钦邦是全球最大玉石产区。缅军2021年2月发动政变夺权后，就一直指责克钦独立军提供武器和训练给人民防卫军对抗军政府，当地的交战情况也愈演愈烈，至今已有超过1万人流离失所。