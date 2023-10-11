马泰同意设特别工作组加强商贸合作

（布城综合讯）马来西亚和泰国同意成立特别工作组，以促进在农业、旅游、安全和商贸等领域的合作关系。马国也有意在泰国设厂，进军当地的电动车市场。

马国首相及财政部长安华星期三（10月11日）与到访的泰国首相社德他举行双边会谈后，在首相署召开联合记者会。安华指出，两人同意在一个月内针对上述不同领域成立多个工作小组，并提交工作报告，提出加强及改善马泰合作关系的建议。

安华说，两人还讨论了马国国产车公司宝腾和中国汽车公司吉利希望在泰国设电动车工厂的计划，因为泰国在这方面经验丰富，也拥有先进和完善的基础设施。

吉利是宝腾的战略伙伴。安华已要求吉利和宝腾的代表与泰国方面讨论，并指社德他对此持开放及支持的态度。

社德他在记者会上说：“我们之后会深入讨论这个问题，希望能制定明确的步骤并尽快推进这项计划。”

针对马泰边境的安全，社德他说：“马国北部和泰国南部的国防安全是两国政府高度关注的问题，也是这次会谈的其中一个主要课题。我们都同意将两国的共同边界从‘小型战区’转变成贸易区，以造福两国人民。”

社德他星期三上午抵达马国，展开为期两天的工作访问。他抵步后先到国家王宫觐见国家元首苏丹阿都拉，下午再到布城首相署与安华举行双边会谈。这是社德他出任泰国首相后第一次访马，但却不是第一次会晤安华。两人上个月在美国纽约出席联合国大会期间已举行过首次四眼会谈。

泰国是马国的第七大贸易伙伴，以及在亚细安中的第三大贸易伙伴。截至2022年，马泰双边贸易额约1220亿令吉（约352亿新元），按年增长17.9%。