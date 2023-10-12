印尼农业部长涉贪 当局搜获大量现金与枪械

（雅加达综合电）印度尼西亚肃贪委员会正式将前农业部长夏鲁尔列为一起腐败案的嫌犯，使得夏鲁尔成为总统佐科政府第六个面对贪污指控的部长。

肃贪委说，夏鲁尔涉嫌指示两名同事强迫官员付他高达1万美元（约1万3600新元），以换取职位或参与农业部的采购项目。

夏鲁尔和同事被指收取了约140亿印尼盾（约121万8000新元），部分款项被用来支付夏鲁尔的名车贷款和信用卡账单。肃贪委人员本月初在夏鲁尔的住家和农业部搜出价值数百亿印尼盾的现金和12把枪械。

肃贪委副主席约翰尼斯星期三（10月11日）在记者会上说，夏鲁尔经常“从农业部的公务员身上非法收取款项，以满足他和家人的个人需要”。

农业部另外两名高官，即秘书长卡斯迪和农业机械与设备主任哈塔也被列为贪腐案的嫌犯。他们面临的指控包括滥用职权、受贿和洗钱，但肃贪委尚未披露具体细节。

夏鲁尔上周已经向佐科递交辞呈，并透过律师表示将配合当局的调查。

然而，肃贪委发言人透露，夏鲁尔星期三“因为正在南苏拉威西探望父母，而无法参加原定当天进行的问话”。

另据印尼媒体报道，夏鲁尔已经向雅加达南区地方法院提出审前动议，针对肃贪委对他进行的调查提出质疑。据报道，他也向警方报案，指控肃贪委主席菲尔里敲诈勒索。

若被判罪成，夏鲁尔可能面对终身监禁。佐科上周任命了一名代理农业部长。

另一方面，青年与体育部长迪托星期三在前通信与资讯科技部长普拉特腐败案上庭作证时，否认自己曾收受270亿印尼盾的贿金。

普拉特腐败案的一名被告——印尼商人伊尔万早前指控迪托曾接受他的贿金。迪托供证时说，自己不认识伊尔万，但坦言认识另一名被告加伦邦。加伦邦也被指控将贿款交给迪托。

33岁的迪托今年4月入阁成为部长，是佐科政府最年轻的内阁成员。他是戈尔卡党党员，加入内阁前是一名商人，成立了几家科技起步公司。不过，目前尚不清楚迪托的生意和这起贪污案有何联系，他所面对的受贿指责都发生在他担任部长之前。