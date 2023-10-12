印尼总统佐科或支持普拉博沃任下任总统

（雅加达路透电）印度尼西亚总统佐科的志愿者网络星期四表态会在明年总统大选支持普拉博沃。这是到目前为止佐科与所属政党斗争派民主党分裂，选择支持普拉博沃的最明确迹象。

支持佐科的基层组织“支持佐科志愿者”（Projo）的秘书长汉多科星期四（10月12日）说，该组织的所有地区分部都提议选择国防部长普拉博沃作为他们支持的总统候选人。

Projo帮助佐科在2014年和2019年的总统选举中战胜普拉博沃。普拉博沃已宣布将参加明年的总统选举，其他潜在参选者包括爪哇省前省长甘查尔和雅加达特区前首长阿尼斯。

汉多科补充说，他们将在星期六（14日）的全国会议上宣布最终决定。佐科将在会上致开幕词，他的指示将指引Projo决定支持哪位总统候选人。

佐科所属的斗争派民主党已决定提名甘查尔为总统候选人。不过近几个月来，佐科也暗地里对普拉博沃表示支持。佐科在两次激烈的总统选举中击败普拉博沃，但他在2019年邀请普拉博沃进入内阁担任国防部长。

副总统候选人年龄限制将从40岁降至35岁

佐科的36岁长子吉布兰被视为普拉博沃的潜在副总统搭档，这被认为是佐科支持普拉博沃的另一个因素。印尼宪法法院将于下周作出裁决，将副总统候选人的年龄限制从40岁降至35岁。

汉多科说：“2024年大选属于年轻一代，因为52%的选民是千禧一代和Z世代。这就是我们的区部会议提出吉布兰作为副总统候选人之一的原因。”

普拉博沃在本月早些时候公布的民意调查中名列榜首，34%的受访者表示会投票给他。甘查尔以30%的支持率位居第二，阿尼斯以22%的支持率落后。

佐科尚未正式宣布支持任何候选人，总统办公室没有回应置评请求。