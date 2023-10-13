TikTok承诺尊重马国法律 探讨解决假新闻问题

（吉隆坡综合讯）针对马来西亚政府指TikTok平台充斥着假新闻，并且未遵守当地法律，TikTok承诺会积极解决问题，并将与马国通讯监管机构共商对策。

马国通讯及数码部长法米星期三（10月11日）与TikTok全球副总裁海琳娜及其他高管会面，要求TikTok针对该平台出现越来越多假新闻，以及TikTok Shop在马国的营运做出说明。

法米之后发文告说，他在会面中强调TikTok须根据马国的法规运作，并且应更主动遏制平台上假新闻和诽谤性资讯的传播。

他指出，由于有企业、公众及媒体机构投诉受到TikTok广告订阅的影响，他因此也敦促TikTok解决平台上的广告问题。

东南亚多国加大对TikTok监管

法米说，政府对于TikTok未能充分遵守马国法律感到不满，要求该平台立即改进。“TikTok承认，由于该公司目前在马国没有派驻代表，因此应对措施存有弱点。”

TikTok发言人星期四（12日）回复路透社的电邮询问时说，TikTok尊重马国法律，并将采取积极的措施，以解决马国当局提出的问题。

东南亚多个国家最近纷纷加大对TikTok的监管。其中，印度尼西亚政府上周宣布禁止TikTok进行电子商务活动；越南今年5月也宣布全面审核该平台的内容。