IMF：柬埔寨今年经济增长料达5.6% 领头亚细安

（金边综合讯）国际货币基金组织最新报告显示，柬埔寨将成为亚细安中经济增长最快的国家。分析员指出，出口导向型制造业如服装业的复苏，是后疫情时代柬埔寨经济增长的关键动力。

国际货币基金组织（IMF）在星期二（10月10日）发布的《世界经济展望》中预计，柬埔寨今年可取得5.6%的经济增长，高于去年的5.2%；明年将增长6.1%。这意味着，柬埔寨可能成为亚细安增长最快的经济体。

《金边邮报》星期五（113日）报道，亚洲愿景研究所（Asian Vision Institute）湄公河战略研究中心研究员孟格达维德（Thong Mengdavid）受访时指出，去年1月生效的《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），以及柬埔寨—中国自由贸易协定的全面实施，提高了柬埔寨的竞争力，带动柬埔寨的双边及区域贸易活动，也让针对柬埔寨农产品的投资更多元。

今年来对RCEP成员国及对华出口都增逾两成

根据柬埔寨商务部的报告，今年首八个月，柬埔寨向RCEP成员国出口价值52.6亿美元（约72亿新元）的商品，同比增长22%。

另据柬埔寨海关总局统计，中国是柬埔寨最大贸易伙伴，今年1月至9月，柬埔寨对华出口同比增长近两成，达10.59亿美元。从中国进口的贸易额高达80.40亿美元，同比增长1.8%。