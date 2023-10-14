马国提1140亿元预算案 分析：增税减补贴表决心要改革

马来西亚首相兼财政部长安华提呈总值3938亿令吉（约1140亿新元）的新财政年预算案，总额再创新高。为了开源节流，安华宣布调整税务及补贴措施，包括将销售与服务税调高至8％，并逐步取消柴油津贴。

受访的马国经济学者认为，这是一份相对大胆的预算案，涵盖多个领域，凸显了安华“劫富济贫”以及落实改革的决心。

安华星期五（10月13日）向国会下议院提呈题为“改革经济，强化人民”的2024财政年预算案。预算案总拨款达3938亿令吉，其中3038亿令吉用于经常开支，900亿令吉为发展开支。教育部获得最多拨款，达587亿令吉。

安华说，马国明年的经济增长预测为4％至5％，财政赤字料从今年的5％降至4.3％；政府税收则预计从今年的3032亿令吉，增至3076亿令吉。

国债1.5万亿令吉占GDP约82％ 须扩大收入包括消费税增至8％

不过他说，过度的支出已导致国债达1万5000亿令吉，占国内生产总值约82％。他认为，政府有必要减少赤字与财务负担，并扩大税基与收入，国家才可恢复可持续的财政状态。

为达到这个目标，政府计划将销售与服务税从现有的6％提高至8％，但餐饮业及通讯服务领域豁免加税。“政府也将扩大征税范围，包括物流、经纪业务、保险，以及卡拉OK等服务。”

此外，政府将制定新法律，对珠宝及名表等奢侈品征税5％至10％。

学者：税务及补贴改革灵活 不影响多数民众

安华也如之前所预告，宣布政府将从明年起逐步合理化补贴制度，省下的资金将用于援助金。

其中，柴油目前每公升售价2令吉15仙，政府补贴了1令吉60仙，结果导致柴油走私问题日益严重。因此，政府决定分阶段取消柴油津贴，仅补贴物流业者。

另一方面，随着鸡蛋与肉鸡的供应恢复稳定，政府将取消这方面的补贴，让价格自由浮动。农业及食品安全部将在未来两周内公布详情。

马国经济学者庄学勤博士告诉《联合早报》，安华推出的税务及补贴改革相对灵活，并确保不会影响多数民众。“例如柴油补贴，虽会取消，但马国使用柴油的汽车并不多，而且将分阶段进行。政府也没有削减RON95汽油的补贴，相信这让民众松了一口气。”

低收入群体援助金从80亿增至100亿令吉

庄学勤也指出，考虑到经济环境不明朗，安华削减补贴的同时，也增加针对低收入群体的援助金拨款，从80亿令吉提高至100亿令吉。

为了吸引投资，马国将为投资者提供局部免税制度。安华也下令改善落地签证、观光签证、多重入境签证，以及放宽第二家园申请条件，以吸引特别是来自中国及印度的游客和投资者。

此外，政府也拨款鼓励业界迈向低碳经济，并将着重发展电动车业，包括使用电动车作为政府用车。

庄学勤说，绿色经济是政府接下来的重点，相信相关拨款将对企业产生鼓舞作用。“不过，政府具体要如何落实这些措施，以及这些措施是否有效还有待观察。”

这是团结政府今年提呈的第二份预算案。前国民联盟政府去年10月提呈的预算案未获国会通过就举行了大选。安华去年11月上台后，在今年2月提呈了2023年度财政预算案。