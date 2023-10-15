越泰柬暴雨成灾 上万人被紧急疏散数人丧命

（河内／曼谷／金边综合讯）越南、泰国和柬埔寨多地近日豪雨成灾，不少地区汪洋一片，还发生山体滑坡，造成大规模破坏，上万人被紧急疏散，另有数人丧命。

越南中部地区包括著名旅游胜地岘港、河静和广南自上星期二（10月10日）起遭暴雨袭击，有两人被洪水冲走而丧命，近500栋房屋泡在水里。

据当地媒体报道，岘港气象站的记录显示，星期五（13日）晚上7时至星期六（14日）早上8时，岘港的降雨量高达340毫米，接近去年10月14日创下的历史最高水平。岘港当局在星期五和星期六已经疏散超过5000名居民。

在顺化市，贯穿市中心的香江星期五决堤，许多道路被淹没，部分地区水位接近齐胸高。截至星期六上午，顺化市部分地区的洪水仍有一米高。

另外，越南北部在前一个周末发生山洪和山体滑坡，造成三人死亡。

越南气象机构预测，中部地区豪雨将持续几天。总理范明政已下令要求各部门及各地方政府做好准备，快速应对中部地区暴雨和洪水风险。

泰国中北部发生水灾 受影响土地不少是稻田

另据泰国《民族报》报道，泰国地理信息学和空间技术发展局说，泰国北部到中部有将近16万1000公顷土地发生水灾，包括大城府、素可泰府、那空沙旺府等。受影响地区很大一部分是农业用地，其中有不少是稻田。

泰国东部旅游胜地芭提雅星期天（15日）清晨也因一场持续一个多小时的豪雨而爆发水灾，不少道路被洪水淹没，一些地区水深三米。

柬埔寨西北部的班迭棉吉省也发生洪灾，约有1万4800多人流离失所。洪水还严重破坏了农作物、牲畜、学校、宝塔和道路。

柬埔寨水利气象部预测，东北部和东部高原地区的省份，以及首都金边和周边省份，接下来两天仍会有豪雨。