指中国军舰试图拦截菲舰艇 菲吁中国停止不安全行为

（马尼拉综合讯）菲律宾指责中国一艘海军舰艇尾随并试图拦截在南中国海执行补给任务的菲律宾军舰，并呼吁中国停止在南中国海的“不安全行为”。

据《菲律宾星报》报道，菲方舰艇上个星期五（10月13日）前往黎刹礁（即司令礁）执行定期补给和轮换任务途中，在派格阿萨岛（Pagasa Island，中国称中业岛）附近遇上中国海军舰艇。中国舰艇被指尾随其后，还一度试图从菲舰艇前方横切而过，距离最近时两艘船仅离350码（约320米）。

路透社报道，菲律宾武装部队总参谋长布劳纳星期天（15日）就此发布声明说：“中国海军危险和具攻击性的举止，不仅引发碰撞风险，也直接危及双方海军人员的生命。”

菲律宾西部司令部司令卡洛斯也呼吁中国“立刻停止这些不安全的行为”，根据国际法专业操作。

中菲两国舰艇今年已多次在南中国海起争议，两国紧张关系不断加剧。

被问及中方是否会继续进行这样的“干扰”行为，中国外交部发言人毛宁星期一（16日）在例行记者会上重申，中业岛是中国的固有领土，并称菲方非法占领该岛，严重侵犯中方主权，中国军舰在中业岛附近海域航行巡逻合理合法。

派格阿萨岛目前是菲律宾在南中国海最大与最具战略意义的前哨基地。1946年蒋介石政府派军舰中业号去南沙群岛宣示主权，中业岛由此得名。1971年4月，中业岛上的台湾驻军撤到太平岛躲避台风，同年7月底菲律宾派军占领至今。