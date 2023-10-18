甘查尔与印安全统筹部长搭档竞选正副总统

印度尼西亚最大执政党斗争派民主党宣布，政治、法律与安全统筹部长马福德为该党总统选举准候选人甘查尔的竞选搭档。这名反贪立场鲜明，在司法、立法和行政部门拥有丰富经验的政坛老将，预计将帮助甘查尔竖起反贪旗帜，争取民众支持。

印度尼西亚总统选举星期四（10月19日）开始接受提名。在议会拥有最多议席的斗争派民主党星期三（18日）上午在党总部召开媒体活动，由党魁美加华蒂宣布甘查尔副手人选。

66岁的马福德是一名资深技术官僚，担任公职超过20年，负责过内政、律政、国防、通信与资讯科技等部门，也曾任宪法法院首席法官。他也因常常在反贪和打击贪官污吏等课题上发言，获得一定的民意支持。

美加华蒂在介绍马福德时说，马福德不只是知识分子，在民众眼里也是法律专家和弱势群体的守护者。“（选他竞选副总统职）这是为了印尼人民和国家利益做出的决定。”

马福德发言时强调印尼维持牢固执法力度并继续打击贪腐的必要。他说，如果把执法工作做好，就能解决印尼一半的问题。“把肃贪、法律的明确性以及执法上加以贯彻作为首要任务，能为投资、经济发展和人民提供保障。”

早前已有迹象显示，马福德有可能与甘查尔组队。消息人士称，马福德与美加华蒂关系密切，近期也数次被看见与斗争派民主党政治人物来往，今年9月甘查尔更把他与马福德一起喝咖啡的照片放上社交媒体。

中爪哇省前省长甘查尔是三名潜在总统候选人中，第二个宣布副手的。雅加达特区前首长阿尼斯上个月宣布与民族复兴党（PKB）主席穆海敏搭档。

国防部长普拉博沃预计本周较迟时候公布副手人选。印尼宪法法院星期一（16日）裁定未满40岁的民选职务者也有参选正副总统资格后，坊间揣测他可能邀印尼总统佐科长子、梭罗市市长吉布兰组队。

佐科长子：马福德是合适的人选

属于斗争派民主党的吉布兰，在马福德确认为甘查尔副手后，接受媒体访问时向马福德表示祝贺。他说，马福德在司法、立法和行政部门有丰富的经验，是与甘查尔搭档的合适人选。

智库与咨询公司铄翼（Solaris Strategies）国际事务高级分析师穆斯塔法（Mustafa Izzuddin）告诉《联合早报》，马福德的政治经验，加上他清廉、不受争议的形象，能为甘查尔提供有力的加持。

学者质疑马福德竞选“吸金”能力

不过，尤索夫伊萨东南亚研究院印尼研究项目客座研究员马德（Made Supriatma）说，马福德既不属于任何政党，没有民众基础，也不经商，无法带来选举资金。

他也说，在一些关键选区，如最大回教组织伊斯兰教士联合会（NU，简称伊联）活跃的东爪哇省、全国最大票仓西爪哇省，以及佐科上届大选中狂扫77％选票的中爪哇省，马福德要争取支持很困难，因此“很难想象为什么选马福德为搭档，完全没有选战优势”。

回教选票相信仍是来届选战的兵家必争之地。马福德虽然与伊联有一定的联系，却不是伊联成员。

马德说，阿尼斯和穆海敏组合相信会吸引到回教现代派和传统派的选票，马福德很难在这方面为甘查尔起到有效的加分作用。

不过穆斯塔法认为，甘查尔和马福德的组合在争夺回教选票上“稍占优势”，他们也可能获得非回教徒，尤其是印尼华裔的支持。