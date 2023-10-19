伊党重申不加入团结政府

（沙亚南综合讯）马来西亚在野的伊斯兰党署理主席端依布拉欣指出，虽然有人献议伊党加入团结政府，但伊党选择与国民联盟的盟友一起，继续当反对党。

他星期三（10月18日）晚上在伊党青年团年度代表大会开幕礼上致辞时说，他相信伊党会再次成为中央执政党。届时，伊党将与国盟盟友一起执政，不会背叛伙伴和选民。

端依布拉欣这番言论被视为伊党已拒绝首相安华的邀请，不加入团结政府。安华早前接受《时代》杂志访问时透露，他曾邀请伊党加入团结政府，但未接到对方的明确回应。

端依布拉欣曾在两名前首相，即土著团结党主席慕尤丁，以及巫统前副主席依斯迈沙比里领导的政府中担任环境及水务部长。他说，伊党过去成为中央政府一员时，只拥有18个国会议席，现在尽管是在野党，但伊党赢得的国会议席却有超过40席。

他说：“这是一个迹象，显示我们很快就不再是反对党……我们很快就有机会领导中央政府，而伊党会与国盟一起执政。”

他强调，伊党选择留在国盟内是正确的决定。“这是党主席哈迪阿旺睿智的决定……我们宁愿继续做一个拥有更多议席的反对党，也不要背叛我们的盟党和选民，加入团结政府。现在，我们在四个州属执政，即吉打、玻璃市、吉兰丹和登嘉楼。我们做了对的决定。”