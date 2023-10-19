甘查尔和阿尼斯登记参选印总统 普拉博沃仍待联盟党魁商议副手

（马尼拉综合电）印度尼西亚正式开启总统选举季，候选人登记首日，中爪哇前省长甘查尔和雅加达特区前首长阿尼斯登记参选。两人都承诺，若在明年2月14日大选中胜出上台，将创造更多就业机会，改进公共服务，甘查尔更誓言会延续总统佐科的政策。

《雅加达邮报》报道，现年54岁的阿尼斯星期四（10月19日）上午与副总统竞选搭档、印尼最大回教政党民族觉醒党（PKB）党主席穆海敏，乘坐开蓬吉普车抵达选举委员会总部时，在场守候的数千名支持者热烈欢呼。陪同阿尼斯的还有“改革联盟”三个成员党国家民主党（NasDem）、民族觉醒党和公正繁荣党（PKS）的代表。

阿尼斯完成登记手续后对记者说：“我们将为印尼家庭带来改革。”他承诺降低主食价格，改善农民和渔民的福利，为民提供平等的就业、受教育、获得医疗保健的机会。

印尼执政党斗争派民主党的总统候选人甘查尔（左）与竞选搭档马福德在候选人登记首日，顺利完成登记参选的程序。（法新社）

随后前去登记参选的是执政党斗争派民主党的总统候选人甘查尔及其竞选搭档、现任政治、法律与安全统筹部长马福德。数百名斗争派民主党支持者在场外欢呼助阵。

根据路透社看到的竞选宣言，与阿尼斯同龄的甘查尔承诺加速建设新首都、创造1700万份新工作、扩大社会福利计划让额外500万个家庭受惠、强化肃贪委员会、加快重新造林等。他也表示会萧规曹随，继续推行佐科政府的政策。

登记参选期限是七天，下周三（25日）截止。另一位潜在总统候选人、现任国防部长及大印尼运动党（Gerinda）党魁普拉博沃星期四未现身登记。72岁的普拉博沃将是第三度竞选总统，他目前在民调中与甘查尔不相伯仲，阿尼斯则落后。

打油诗暗示普拉博沃副手人选？

普拉博沃还未宣布他的竞选搭档，但坊间盛传佐科的36岁长子、现任梭罗市市长吉布兰将会是他的副手。

佐科本周曾说，他并没参与推选总统候选人，不过政治圈内人士称，佐科希望卸任后仍保有影响力，正暗地里为普拉博沃争取支持。

印尼时代网（Tempo）报道，大印尼运动党秘书长艾哈迈德星期三（18日）对记者说，“印尼前进联盟”的成员党将开会讨论普拉博沃的搭档人选，但目前由于部分成员党的领导人不在雅加达，所以还未决定人选。

耐人寻味的是艾哈迈德随后念出两首打油诗，似乎暗示吉布兰会是普拉博沃的副手。这两首诗的大意为“印尼繁荣昌盛，人口过亿。印尼迈向辉煌，就靠普拉博沃和年轻人……骑车买香蕉，中途停在巴拉班站。普拉博沃即将公布副总统搭档人选，此人阅历丰富有经验。”

吉布兰担任市长的梭罗市有一个主要火车站就叫巴拉班站，而他又正值壮年，不免令人猜测艾哈迈德诗中所指的副总统候选人就是吉布兰。