虽然对新加坡供应的天然气减少，但印度尼西亚下游产业与能源转型统筹部长巴赫里尔强调，目前的削减量并不构成违约。他也说，印尼不接受他人在履行合约事宜上说教。

巴赫里尔星期一（10月26日）下午召开记者会，指印尼目前对新加坡输送的管道天然气削减量达每日3100万标准立方尺（31 mmcfd，约87万7800立方米），约占印尼纳土纳和苏门答腊地区每日输送4亿零955万标准立方尺管道天然气的8％。

“我们削减的每日3100万标准立方尺，还没触碰到合约规定的最低限额。如果我们供应减少10％，那才算是违约。”

巴赫里尔指出，减少出口供应是因应停运维修和国内能源需求。至于削减出口是不是固定安排，他未明确回应，只说目前的局势仍然多变。

他重申，印尼是“尊重合约的国家”，“所以请不要来教印尼怎么尊重和履行合约”。

印尼上星期六（24日）起减少对新加坡的管道天然气出口。据新加坡能源市场管理局统计，削减幅度占新加坡每日天然气需求量不到2％。

黄循财总理星期天（25日）在人民行动党干部大会上谈到此事时指出，天然气供应有商业合同保障，各方应履行承诺，印尼削减供应，本地进口商会采取必要步骤维护合法权益。

能源贸工部长（能源与工业）陈诗龙医生也在会后指出，事件短期内不会影响电价，若日后出现较大影响，政府也会毫不犹豫推出更多援助措施。

他也强调，新印政府，尤其是印尼总统普拉博沃和黄总理之间关系良好，我国也理解印尼国内有供应需求，也面临一些瓶颈。

印能源部长：新印之间无纠纷 削减天然气供应纯为国内所需

巴赫里尔上星期三（21日）阐明，基于地缘政治变数与能源安全形势，当局考虑停止向邻国出口天然气，“以确保生存并满足国内需求”。

能源课题也因印尼林火和跨境烟霾问题引起邻国关切而复杂化；巴赫里尔上周不点名警告，对于不尊重印尼的国家，他将“毫不犹豫考虑停止出口”能源。

不过，巴赫里尔星期一否认，因新印两国出现纠纷而减少天然气供应。他对媒体说：“完全没问题，没有任何纠纷。你认为有纠纷吗？有吗？不，并没有。”

为了应付国内需求，印尼接下来将增加能源进口，巴赫里尔本周起也将出访中国和印度等地，开拓更多汽油供应。

“我们无法预测中东的紧张局势会持续多久，所以总统已发出指示，要寻找能源供应的替代方案。”

受国际能源价格飙升影响，爪哇岛、苏门答腊岛、峇厘岛、苏拉威西岛多地过去几个月出现燃料短缺。印尼独立监察机构Ombudsman本月指出，一些加油站的车龙甚至长达一公里。

印尼正探讨建设核电厂，以提升能源安全。巴赫里尔透露，当局正在评估一些设厂地点，包括北马鲁古省哈马黑拉岛（Halmahera）、加里曼丹、苏门答腊和廖内群岛。