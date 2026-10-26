多名日本政府相关人士透露，日本、美国和韩国正合作推动下一代核电站“小型模块化反应堆”（SMR）在第三国的推广，印度尼西亚目前是热门候选地点之一。

共同社报道，随着人工智能（AI）普及等带来的电力需求增长，东南亚地区对SMR的关注度正在升温。美日韩希望以印尼为跳板，将相关业务也拓展至马来西亚和菲律宾。

美国在反应堆设计、韩国在核电站建设、日本在主要部件制造方面分别具有优势，三国的企业还考虑成立合资公司。

印尼已与俄罗斯国有核能企业达成引进浮动式核电站的协议。与此同时，日本和美国企业也正就引进事宜展开调查，各方竞争日趋激烈。

出口核电站不仅能带来建设收益，还能通过后续的核燃料供应和维护服务，与进口国建立长期关系，进而扩大出口国在经济和安全领域的影响力。

日本政府认为，推动印尼引进小型模块化反应堆，有助于进一步深化“自由开放的印度太平洋”战略。

核能相关设备和材料的转移须以缔结核能协定为前提，但日本目前在东南亚仅与越南签署了此类协定。日本政府计划为今后与印尼缔结核能协定创造有利条件。

今年7月，日本、美国和韩国三国外长在访问土耳其期间，签署支持第三国引进SMR的合作备忘录。三国外长9月在美国纽约举行会议时，也确认将根据这份备忘录制定并落实合作计划。

中国和俄罗斯正试图通过向印度太平洋地区出口核电站扩大影响力，日美韩的上述举措似乎意在与之抗衡。