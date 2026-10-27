印尼野火引国际关注 迪卡普里奥与通贝里齐发声
好莱坞影星迪卡普里奥（左）及瑞典环保分子通贝里（右）先后发声，关注印尼野火对当地居民健康及野生动物栖地造成的严重威胁。 （路透社 / 法新社）
随着印度尼西亚林火持续延烧，好莱坞影星迪卡普里奥及瑞典环保分子通贝里先后发声，关注野火对当地居民健康及野生动物栖地造成的严重威胁。
据印尼《时代网》报道，长期关注环保议题的迪卡普里奥（Leonardo DiCaprio）10月3日在社媒发布视频，以“紧急”形容加里曼丹野火灾情。
他指出，已有超过80万公顷森林遭大火吞噬，面积相当于纽约市的10倍，威胁加里曼丹超过半数红毛猩猩及白须长臂猿的栖息地。
视频由婆罗洲红毛猩猩生存基金会（Borneo Orangutan Survival Foundation）提供，画面显示大片森林遭焚毁，浓烟笼罩野生动物栖地，以及保育人员成功救出一只红毛猩猩并送医治疗的过程。
迪卡普里奥也警告，气候危机及土地开发导致富含碳的泥炭地日益干燥，更容易起火，产生的有毒烟霾已危及超过500万人的健康。
最后，他也感谢印尼政府、消防人员、当地社区及国际保育组织携手投入灭火与野生动物救援工作。
另一方面，瑞典环保分子通贝里（Greta Thunberg）分别于10月14日及20日，转发加里曼丹环保人士埃曼努埃拉（Emmanuela Shinta）的贴文。
埃曼努埃拉在贴文中声称，部分传播野火资讯的社交媒体账号遭限制曝光，国内抗议活动的声音受到压制。她呼吁公众广泛转发灾情资讯，直言“我们的声音绝不能被扼杀”。
通贝里则指出，野火已摧毁约200万英亩森林，超过30万6000人因急性呼吸道感染接受治疗，其中约7万5000人是5岁以下儿童。