（吉隆坡综合讯）逾百名在马来西亚国立大学修读工商管理硕士课程的中国留学生申诉，他们在修毕为期一年的课程后，校方突然以入学英语证书涉嫌造假为由扣押成绩，导致他们无法如期毕业。一些受影响学生已报警求助。

马来西亚国立大学（UKM，简称马国大）星期二（10月27日）向《星洲日报》证实，校方早前接获投报，指一些外国学生申请入学时提交了虚假的英语资格证书。马国大商学院随即对2024／2025学年第二学期，以及2025／2026学年第一学期的外国学生入学英语资格进行全面审查。

校方指出，涉及英语资格造假的学生，校方准许他们参与马国大的“高等教育英语测试”（HEET）。若成绩达到8分且满足相关条件，校方将重新审议他们的毕业资格并准予毕业；测试成绩未达标准者，可再次报考高等教育英语考试，或参加雅思或托福考试。

然而，受影响学生对校方迟至毕业前夕才秋后算账的做法表示强烈不满。一名不愿具名的受影响女学生向媒体申诉，他们在2025年3及10月入学，完成为期一年共两个学期课程后，今年3月查询考试成绩时，发现无法通过大学内部系统查看成绩，多次电邮校方均石沉大海。

她说：“我们今年7月才陆续接获校方通知，指我们的入学文件涉嫌造假，要求我们重考高等教育英语测试。校方甚至要我们签署一份承认入学文件涉嫌造假的文件，但我们有疑虑所以没有签。”

她进一步质疑校方的录取与审核机制，说：“据我们所知，校方是因为一名遭开除的学生举报，才重新审查我们这批2025年入学的学生。如果我们的入学文件有问题，校方当初不是应该先审核我们的申请资料和学术成绩吗？当初为何录取我们？”

据报道，超过30名受影响学生10月8日已前往雪兰莪州加影警区总部报案，隔天到校与校方讨论此事。他们也向中国驻马大使馆求助。由于事态严重，一些已返回中国的学生日前特地从中国飞往马国处理此事。