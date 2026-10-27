17名外国人涉嫌违反居留许可经营网络借贷业务，遭印度尼西亚峇厘岛移民局扣留，当中包括两名新加坡人。

安塔拉通讯社报道，当地官员穆罕默德·诺维安德里（Muhamad Novyandri）星期一（10月26日）说，落网者包括15名马来西亚人和两名新加坡人。

移民局上星期四（22日）突击搜查位于巴东县北库塔区达隆的住所及借贷业务据点，并逮捕涉案17人。他们也涉嫌滥用居留许可，以及提供虚假信息以取得签证和居留许可。

初步调查显示，其中三人负责管理整个业务，其余14人则担任行政人员。

他们通过脸书宣传网络借贷服务，并引导有意借贷者联系指定的WhatsApp号码。

他们也收集客户的个人资料，包括就业信息、薪资单及紧急联络人资料。

调查显示，这个团伙似乎主要以外国人为目标，调查人员目前尚未发现有印尼人向他们借贷。

当局仍在调查涉案者的放贷总额，以及他们在峇厘岛经营期间是否导致客户蒙受财务损失。

目前，17名涉案人员被扣留在移民拘留设施，调查仍在进行中。

根据印尼2011年《移民法》第75条第1款，移民官员有权对涉嫌违反印尼法律的外国人采取行动。

诺维安德里说：“对于滥用居留许可、在峇厘岛非法工作的外国人，我们采取执法行动时一视同仁。”