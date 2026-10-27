泰国外长西哈萨说，亚细安缅甸问题特使、菲律宾外交部长拉扎罗将访问内比都。



法新社报道，西哈萨星期二（10月27日）在曼谷说，拉扎罗将于星期三（28日）和星期四（29日）访问内比都，行程“正在制定中”。目前尚不清楚她会否与缅甸前领导人翁山淑枝会面，后者自2021年军事政变后遭拘留。

西哈萨说：“她（拉扎罗）将以亚细安特使的身份前往那里（缅甸），我们希望能够取得良好进展，并在亚细安外长于马尼拉举行会议、为峰会做准备时，汇报一些进展。”

拉扎罗7月曾说，她将于今年访问缅甸，以扩大缅甸获得人道主义援助的渠道。

亚细安主席国菲律宾今年早些时候曾要求让特使“短暂访问”翁山淑枝，但遭到拒绝。

不过，缅甸政府于8月发布照片，称翁山淑枝会见了红十字国际委员会的代表，这是她被拘留后首次公开会见外国官员。

菲律宾随后呼吁无条件、全面释放现年81岁的翁山淑枝，并再次要求当局允许菲律宾特使与她接触。

翁山淑枝的儿子阿里斯（Kim Aris）上周获准与母亲通话。这是他五年多来首次与母亲通话，电话由缅甸驻伦敦大使馆接通。

常居英国的阿里斯事后告诉法新社，母亲听起来“整体健康状况不错”，但他仍非常担心母亲的安危。