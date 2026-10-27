（雅加达/帕朗卡拉亚综合电）印度尼西亚和马来西亚今年以来累计开展逾百次人工造雨及干冰喷洒作业，耗资不菲，却因强厄尔尼诺现象导致大气环境极端干燥无云，人工造雨难见成效。

据彭博社和安塔拉通讯社报道，印尼气象、气候和地球物理局（BMKG）与马来西亚气象局数据显示，今年以来截至10月下旬，两国已分别执行56次与65次人工造雨任务，印尼甚至已动用14.3公吨干冰冷却近地面空气，希望能驱散烟霾，但成效甚微。

根据印尼国家灾害管理局统计，截至10月23日，西加里曼丹省和南加里曼丹省有几个县通报小到中雨，但在中加里曼丹省，人工造雨的目标地区尚未记录到任何降雨，一些地区在造雨行动后只略微改善了能见度。

澳大利亚莫纳什大学气象专家西姆斯（Steven Siems）解释，赤道附近的云层形成与消散速度远快于中纬度温带地区，科学研究对于热带积雨云经催化后能增加多少降水的验证，仍相对不足。

BMKG人工影响天气行动总监布迪（Budi Harsoyo）也指出，人工造雨的前提是空中必须有云，当大气过于干燥时，像积云这样适合催化的云层极难寻获。

人工造雨行动并不便宜。布迪透露，印尼官方每趟两小时的飞行成本介于两三亿印尼盾（约1万4000新元至2万1000新元）之间，若聘请私营机构操作，开销还要高出40%。

马国媒体引述天然资源及环境可持续部消息报道，马来西亚单次人工造雨，平均耗资约10万令吉（约3万1000新元）。

国际影星与环保倡议者发声 吁全球关注印尼生态灾难

印尼苏门答腊和加里曼丹的林火已持续数月。据印尼卫生部统计，8月至10月间，七个省份已有逾30万人因呼吸道感染求医，单在中加里曼丹省首府帕朗卡拉亚就超过1万1000人。帕朗卡拉亚已设立近300个应急吸氧站，并派出多辆备有氧气瓶的流动巴士为居民提供急救。

57岁的建筑工兼农夫苏达索诺（Sudarsono）被送上救护车时说：“我戴着口罩、护目镜，几乎全副武装，但前后左右全是烟。我实在撑不下去了，就只能回家。希望中加里曼丹不再有火患，让大家能安心工作讨生活。”

烟霾也严重扰乱区域交通。帕朗卡拉亚机场星期一（10月26日）因跑道能见度骤降，被迫取消16趟国内航班。跑道视线受阻情况延续至星期二（27日）清晨，机场出于航空安全考虑，不得不再取消八趟抵境与八趟离境航班。

这场生态灾难也引起国际社会强烈关注。好莱坞影星兼环保倡议者里奥纳度狄卡比奥（Leonardo DiCaprio）在社媒发文示警，森林大火不仅危及加里曼丹红毛猩猩与白须长臂猿的栖息地，释放的毒烟也威胁逾500万居民的健康。瑞典环保分子通贝里（Greta Thunberg）也接连转发印尼环保人士的社媒贴文，呼吁全球关注。