马来西亚海关近日查获价值约4950万令吉（约1550万新元）的先进人工智能（AI）晶片，怀疑涉及一个通过马国转运高性能半导体的走私集团。

路透社报道，马国海关星期三（10月28日）说，执法人员10月15日在吉隆坡国际机场自由贸易区检查货物时，发现30台装有先进AI晶片的服务器。

机场海关主管阿斯帕丽拉告诉记者，初步调查显示，这批货物来自一个亚洲国家，原定经马国转运至另一个亚洲国家，但有关转口活动须取得贸易许可证。

她说，涉案公司将服务器虚报为“电子零件”，企图利用马国作为中转站，规避货物出口至下个目的地时可能面对的限制。

一家协助安排货运的马国公司已被传召协助调查。

阿斯帕丽拉指出，海关怀疑这批货物与今年6月遭查获的另一起AI晶片走私案有关，可能涉及同一个走私网络。

当局目前已发现至少五起案件与这个集团有关，查获的晶片总值超过1亿令吉。由于调查仍在进行，海关拒绝透露更多详情。

去年，在美方施压要求遏制这类晶片流入中国后，马来西亚对源自美国的先进人工智能晶片实施出口管制。