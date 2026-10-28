美国战争部长赫格塞斯说，美国正寻求与亚细安建立防务合作框架。这显示华盛顿试图通过强化区域伙伴关系，来抗衡北京的影响力。

明年是美国与亚细安建立对话关系50周年。彭博社报道，赫格塞斯星期三（10月28日）展望这一里程碑时说，美国提议共同制定一套美国与亚细安的防务合作框架。

他说，这将是一个指导双方未来数年合作的务实框架，并强调接下来几年“至关重要”。

赫格塞斯本周在菲律宾宿务与东南亚各国防长及高级防务官员会面。根据五角大楼的说法，他计划在会谈中致力于加强威慑力，以及扩大区域内的责任分担。

今年较早时，赫格塞斯曾赞扬亚洲盟友在防务方面加大投入。

赫格塞斯访问亚细安区域之际，美国正在权衡究竟要恢复对伊朗的袭击，还是与德黑兰达成协议。这场已进入第八个月的战事严重冲击全球能源供应链，推高燃料及其他成本，令亚洲国家首当其冲，承受沉重打击。

在菲律宾总统小马可斯的领导下，马尼拉不断加强与华盛顿的军事关系，包括允许美军部署武器系统、举行大规模联合军演，以及向美军扩大开放军事基地的使用权。

中菲两国近期在南中国海摩擦不断，美菲深化防务关系也令北京不满。中国降低亚细安防务会议的官员级别，仅派出一名级别较低的官员与会，而非国防部长亲自出席。