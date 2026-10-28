受市场需求旺盛，以及政府拟对整车进口电动车调高税务影响，泰国9月份的电动汽车进口额同比增长超过一倍，且几乎全数来自中国。

彭博社星期三（10月28日）引述泰国政府数据报道，9月的电动汽车进口额同比飙升138%，达到4亿2100万美元（约5亿6800万新元），其中近99%来自中国；这一数字也比8月高出86%。

今年首九个月，泰国共进口价值23亿7000万美元的电动车，其中中国电动车占了96%。

这波进口热潮，凸显了泰国政府试图通过调高电动车进口税率来解决的难题。泰国历经数十年发展成为东南亚最大的汽车制造中心，政府希望蓬勃发展的电动车需求，能转化为本地生产和就业机会，而不是依赖从中国进口的整车。

作为扶持本土制造业新税制的一部分，泰国目前正考虑对整车进口的电动车征收约30%的国内税（excise tax，或称消费税）。副首相兼财政部长埃尼提（Ekniti Nitithanprapas）此前表明，政府将在与汽车制造商协商后敲定最终税率。

泰国国家电动车政策委员会在9月份原则上批准了三级税率结构：整车进口的电动车将面临最高国内税；使用进口零部件在本地组装的电动车税率较低；而在本地生产且国产化率较高的电动车，则享有最低税率。

预期加税已促使部分车商提前进口。泰国贸易政策与战略办公室主任南塔蓬（Nantapong Chiralerspong）指出，9月份进口额激增既反映了强劲的市场需求，也体现中国电动车品牌的扩张态势，而市场对拟议新税制的预期，可能也加速了车商的出货步伐。

在进口激增的同时，泰国国内的电动车市场也在快速增长。泰国工业联合会的数据显示，9月份纯电动车销量同比跃升80%至1万6404辆；今年首九个月的销量则几乎翻了一番，达到16万1532辆。

业界预计这一增长势头将持续下去。泰国工业联合会主席顾问素拉蓬（Surapong Paisitpatnapong）说，今年的新增电动车注册量预计将从去年的约12万辆，增至20万到22万辆。截至9月底，注册量已达16万5040辆。