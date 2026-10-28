新加坡前官委议员郑恩里日前在社媒提出可能切断海底光纤电缆的构想，印度尼西亚通信与数码部长梅蒂雅对此提醒称，新加坡高度依赖相关网络连接，若电缆中断，将可能面临网络中断及投资流失的风险。

《雅加达环球报》报道，郑恩里上星期天（10月25日）深夜在社媒X上传一张信息图，显示印尼90%的国际互联网流量经由新加坡传输，并简短留言“Cut?”，引发网民猜测他是否在暗示切断海底光纤电缆。

尽管他在一个小时后迅速澄清，新加坡“显然”不会采取这一计划，但相关贴文引发关注。

梅蒂雅星期二（27日）对此呼吁印尼民众不必惊慌，并指出大多数连接新加坡的海底电缆线路都经过印尼海域。一旦网络连接被切断，新加坡也将受到重大影响。

她说，印尼有多达2亿6700万人使用互联网，借此强调印尼作为数码市场的吸引力。“如果没有这么庞大的用户群，全球科技投资者可能会撤出新加坡。”

梅蒂雅也指出，数码基础设施须要共同维护，不仅是为了两国的利益，也是为了确保全球网络连接畅通。