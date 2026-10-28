一艘主打终身环游世界的美国游轮公司因资金耗尽，突然将游轮上约200名长住乘客遗弃在柬埔寨港口。

法新社报道，总部位于美国的游轮运营商Villa Vie Residences星期二（10月27日）宣布，由于伊朗战事导致燃油成本异常暴涨，公司为应对危机，决定暂停游轮在柬埔寨的运营。

这艘长200米的“奥德赛号”（Odyssey）游轮，于2024年10月从北爱尔兰启航，展开不间断的环球航行。乘客可以购买或租用船舱来度假，甚至在船上度过余生，一些乘客甚至为了购买船票变卖了所有家产。

柬埔寨西哈努克省副省长隆迪蒙（Long Dimanche）说，“奥德赛号”按计划停靠西哈努克港后，船上乘客突然被告知只有七个小时收拾行李并离船。

他在声明中说，这艘悬挂巴哈马国旗的游轮载有203名乘客和156名船员，于10月23日从泰国抵达西哈努克市，原定下一站前往越南。

隆迪蒙说：“突如其来的下船令，让许多退休人士和远程办公者在距离祖国数千英里之外流离失所。”

他透露，部分乘客已搭乘航班离开，其他人则留在西哈努克市；至于游轮本身，预计将在添油后于10月31日驶离港口。

一名运营游轮博客的乘客卡辛汉（Randy Cassingham）撰文指出，下船令是“一连串问题”引发的恶果，并指责公司对滞留乘客“完全没有提供任何帮助”。

他在一篇题为《弃船！》的博文中写道，这艘游轮当年在贝尔法斯特的首航就延误了四个月；此外，船上可容纳650名住客，但入住人数从未满额，最高峰时也只有约350人。

他也说，这并非一艘豪华游轮，价格原本还算负担得起，直到公司开始“讨钱”。

Villa Vie在声明中解释，在亚洲部分地区，每个船舱每月的平均燃油开支已从1800美元（约2430新元），飙升至预估的6000至8000美元。

声明说：“公司无法直接将如此庞大的成本涨幅转嫁给住客，由此产生的资金缺口，令现有的运营模式承受着难以为继的财务压力。”

声明也说，公司意识到这对住客、船员和员工而言是一段艰难且造成困扰的时期。随着后续计划的推进，公司正努力为受影响者提供支援，目前公司正与住客协调下船事宜，并协助寻找临时住宿安排。