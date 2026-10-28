为对冲伊朗战事引发的燃料价格飙升风险，高度依赖燃料进口的菲律宾，正与沙特阿拉伯、俄罗斯和美国等国洽谈在菲境内存放石油的合作。

路透社报道，菲律宾能源部长加林（Sharon Garin）星期三（10月28日）出席新加坡国际能源周（SIEW）会议期间受访时透露上述消息。

菲律宾几乎所有能源需求都依赖进口。加林说，受厄尔尼诺现象影响，预计明年上半年菲律宾的水力发电量将锐减60%，太阳能发电量也会下降20%，当局因此计划提高柴油和燃气发电量来填补缺口。

她指出，如果厄尔尼诺现象在明年4月结束，将正好是夏季的开始，因此压力将会持续很长一段时间。

自今年2月美国与以色列袭击伊朗导致能源供应中断以来，菲律宾一直寻求建立石油储备。加林指出，除了沙特、俄罗斯和美国，菲律宾也在与日本、科威特、阿联酋及澳大利亚洽谈储油合作。

石油输出国组织（OPEC）龙头老大沙特阿拉伯的港口和石油设施近期遇袭后，也正在海外寻找储油地点。沙特本周刚宣布达成一项初步协议，将从明年起把沙特原油存放在新加坡的裕廊岩洞（Jurong Rock Caverns）。

加林透露，菲律宾计划明年在巴丹省（Bataan）建造首个政府拥有的储油罐，用来存放战略石油储备。此外，政府也一直与东京合作建立区域石油储备，作为国家储备的补充。

目前，菲律宾的燃料库存足以应付55天的需求，高于法定的15天最低要求。加林补充说，政府目前在私人设施中存有100万桶石油储备。

她说：“我们从100万桶起步，逐年扩大规模，目标是达到60天的安全库存量。”她也说，这批储备将由原油和成品油各占一半。

为了确保拥有全天候的稳定电力供应，菲律宾还计划在未来五年内，新增2吉瓦的燃煤发电厂装机容量，以配合计划在2028年前新增的8吉瓦可再生能源装机容量。

加林表明，政府虽然热衷于使用清洁能源，但也须面对电力需求不断上升及地理环境的限制。

她说：“我们的国家需要发展。要取得进步，就必须拥有稳定、安全的能源。如果纯粹为了能源转型而牺牲这一点，对国家并无助益……我们是个群岛国家，不可能在一个小岛上单靠5000兆瓦（MW）的太阳能发电。”