马来西亚近年致力发展数据中心项目，以致民生水电供应逐渐吃紧后，联邦政府能源委员会正制定让数据中心自行发电及使用可再生能源的框架和指南。

副首相兼能源及水务转型部长法迪拉星期三（10月28日）在国会下议院回答土著团结党吉兰丹马樟区国会议员袁怀绍提问时说，制定这个框架和指南，符合政府批准数据中心领域至少使用三成可再生能源的规定。

袁怀绍询问政府，如何制定应急计划，确保数据中心在干旱或水供中断期间营运时，不影响一般民众水电供应。

法迪拉说，政府鼓励数据中心通过太阳能自用倡议，开发自行发电设施，减少全国电网的负担。

他说，政府也规定数据中心必须安装备用发电机，作为管控能源需求之用。尤其在关键时段及运行备用容量处于低水平时，减轻电网系统的额外压力。

法迪拉说，政府也鼓励数据中心参与企业可再生能源供应计划，直接取得绿色能源供应。

他说，截至今年8月，数据中心已签约的电力需求达2346兆瓦（MW），实际用电量为1374兆瓦或占58.5%。这是因为在申请电供合约时提呈的电力需求估算，不一定与实际用电量相符。

此外，投资、贸易及工业部长佐哈里星期三告诉国会，政府在审批24项新的数据中心申请案时，将先评估这些数据中心预定地点的水电供应是否充足。

他指出，当局批准目前117座数据中心前，也评估它们通过可再生能源、能源储备和新技术提供额外能源供应的能力。