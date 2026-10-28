（马尼拉综合讯）菲律宾比索再创历史新低，总统小马可斯呼吁民众不必恐慌，并强调政府正竭尽全力防止比索进一步贬值。

比索星期三（10月28日）开盘报1美元兑64.04比索，随后一度下跌至盘中低点1美元兑64.18比索，跌破星期二（27日）创下的1美元兑64.17比索历史低点。

小马可斯当天接受媒体访问时呼吁民众不必恐慌，并将比索持续走低归因于油价上涨所带来的经济冲击。

他强调：“我们拥有捍卫比索所需的所有工具，我们将继续竭尽所能，确保比索价值不会持续下跌，特别是在兑美元汇率方面。”

据小马可斯称，菲律宾的外汇储备状况良好，政府正利用这些储备来捍卫比索。

菲律宾已采取多项措施，应对比索疲软带来的影响。除了动用外汇储备，菲央行也已四度上调基准利率，包括上个月大幅加息50个基点。不过，比索兑美元汇率今年以来已下跌超过8%。

被问及政府将如何应对物价持续上涨时，小马可斯说，这波通胀主要由供给端因素推动，因此货币政策的作用有限，政府必须采取其他措施。“基本上，石油方面我们无能为力，但食品价格是我们可以控制的，所以正竭尽所能确保食品价格下降。”

菲律宾高度依赖石油进口，加上大米、电力、燃料和交通费用上涨，通胀率从8月的6.1%升至9月的7.2%。