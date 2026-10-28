（吉隆坡综合讯）马来西亚国民阵线成员马华抗议马六甲州选举参选议席锐减多日后，终于接受只派两名候选人，并以国阵名义参选。马华的退让使国阵甲州选举候选人争议告一段落。

《星洲日报》报道，马华总会长魏家祥星期三（10月28日）在马华会长理事会会议后告诉记者，马华确定在甲州选举中竞逐两个议席，并以国阵旗帜参选。

他说，马华已向副首相及国阵主席阿末扎希反映马华对议席分配的隐忧，而阿末扎希保证华族将继续成为甲州政府成员。

魏家祥透露，阿末扎希了解马华的顾虑，并愿意探讨其他方案，但具体落实方式有待赢得选举、组成州政府后进一步敲定。

他也说：“有些事情木已成舟，我们可能通过其他变通方式处理……眼前最重要的是先赢选举，才能谈怎样组建政府，最后是怎么去落实。”

马华已按内部程序推荐两名候选人，并遵循马华及国阵的既定程序办理提名手续。

据《中国报》报道，马华上阵的州选区是吉里望和马接再也，分别由原任州议员林万锋和魏喜森出征。

马华甲州马接再也区原任议员魏喜森（站者右）与吉里望区原任议员林万锋（站者左）星期三（10月28日），在巫统总部向国阵主席阿末扎希（左）领取候选人委任状，并宣誓效忠国阵。左三为国阵署理主席莫哈末哈山，左四为巫统总秘书阿斯拉夫。（取自巫统总秘书阿斯拉夫脸书）

国阵这场内讧的导火线，始于甲州国阵主席阿都拉勿夫上周六（24日）的一项宣布。当时国阵宣布将在甲州选举竞逐21个席位，并计划将马华上届参选七席中的五席，转让给国民联盟上阵。

此举引发马华强烈反弹，魏家祥率领马华代表离席抗议，并下令马华甲州各级基层组织全面冻结参与国阵一切有关甲州选举的协调会议。

马华除了不满分配到的议席大幅减少，也不满国阵未事先与马华充分协商便公布候选人名单，以及擅自宣布马华上次甲州选举胜出的两名州议员继续在原区参选。根据程序，即使候选人在原区参选，也须由马华内部决定再提呈国阵协商，不应在未经协商的情况下对外宣布。

马六甲州选举将于星期六（31日）提名，11月14日投票。