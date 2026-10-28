马来西亚国民阵线与国民联盟正式签署谅解备忘录，组成战略合作伙伴联手参加马六甲州选举。这是两个政治联盟今年继柔佛与森美兰州选举以来的第三次合作。

巫统总秘书阿斯拉夫星期三（10月29日）在脸书贴文说，双方是在当天傍晚签署谅解备忘录。“国阵与代表国盟各政党的伊党已签署谅解备忘录，为第16届马六甲州选举做准备。”

阿斯拉夫说：“愿回教徒的团结精神与蓝色浪潮在甲州选举期间继续发展，造福甲州和当地民众繁荣与稳定。”

出席签署仪式者国阵主席阿末扎希、国阵总秘书赞比里、巫统总秘书阿斯拉夫、国盟总秘书达基尤丁、伊斯兰党副主席依德里斯阿末。

此外，阿斯拉夫星期三在巫统总部举行的巫统最高理事会议后告诉记者，国阵与国盟已经同意共同发布联合竞选宣言。这份宣言已由他与国盟总秘书达基尤丁签署，并由国阵主席阿末扎希见证。

阿斯拉夫透露，国阵与国盟共推的第16届马六甲州选联合竞选宣言，将于本周末（31日）完成提名后公布。

他提到，巫统最高理事会一致同意，与伊党及国盟其他成员党达成政治合作与共识，以迎战本届甲州选举。他说，巫统最高理事会也指示全体党员，全力支持所有即将代表国盟出战马六甲州选举各州议席的候选人。