澳大利亚副总理兼国防部长马尔斯（Richard Marles）指出，中国正在推进的军力扩张已在东南亚地区形成“施压态势”，并敦促地区盟友与伙伴进一步深化安全防务合作。

马尔斯星期四（10月29日）在菲律宾宿务出席亚细安防长扩大会议期间受访时指出，国际社会目前正目睹中国进行自二战结束以来全球规模最大的常规军事扩建，但北京方面至今未就此举动提出透明解释，这种不确定性令区域国家持续感受到压力。

在战略航道南中国海，北京长期部署数百艘海警船、海军军舰及各类船只在争议水域常态化巡弋。今年7月，澳洲也曾对中国在南太平洋进行的具备携带核弹头能力的导弹试射提出抗议，批评有关举动具有破坏地区稳定的性质。

马尔斯直言，北京日益展现的强硬姿态正对堪培拉构成直接挑战。他强调，澳洲作为中等强国，高度依赖以规则为基础的国际秩序与国际公法，“正因规则尚存，中等强国才有立足之地与自主行动的空间”。

面对南中国海岛礁军事化与日趋紧张的局势，澳洲与美国正加速深化同东南亚国家的安全互动。马尔斯透露，他已在宿务与由澳洲、美国、日本和菲律宾组成的非正式四边防务安全机制（Squad）举行会晤，四方一致承诺将加强防务政策协调，并进一步深化与盟友及邻国的合作，以维护区域集体安全。