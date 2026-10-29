持续的跨境烟霾对马来西亚工商业与民生造成严重冲击。马国厂商联合会最新调查报告显示，在运作受波及的厂商中，高达81%面对员工请病假或健康缺勤增加，逾三分之一出现产量下滑。

《东方日报》报道，这项由研究机构Carbon Spur结合卫星观测及联合会86家会员企业反馈的报告指出，业务受影响的业者中，37%反映产量下降，27%曾暂停部分业务，14%因人手短缺打乱轮班与交货。整体而言，逾三分之二受访厂商的营运受到不同程度干扰。

联合会总会长李祖国强调，烟霾绝非单纯的环境问题，而是关乎公共卫生、劳动生产力及区域竞争力的经济挑战。现代制造业高度依存于供应链，跨国环境干扰极易波及邻国，防范烟霾实为对经济韧性与永续工业的必要投资。

除了生产线受挫，社会民生代价同样沉重。报告估计，烟霾导致学校停课波及多达1340万名学童；7月至10月下旬，模型估算约1700起提前死亡与烟霾相关，其中约1600起归因于境外火灾烟雾。综合计算，烟霾造成的健康负担与社会福利损失高达80亿令吉（约25亿新元）。