市场盛传，马来西亚第二大电信业者明讯（Maxis）准备与第三大业者U Mobile重启合并谈判。若谈判取得进展，马国电信业可能将迎来重大整合。

两家公司一旦合并，市值将超越目前全国规模最大的天地通数码（CelcomDigi），成为马国市值最高的电信业者。

知情人士告诉彭博社，U Mobile股东可能寻求至少100亿令吉（约31亿新元）估值。明讯目前市值约283亿令吉，天地通数码市值约290亿令吉。

明讯是由已故马国富豪阿南达克里斯南家族的控股公司掌控。U Mobile则由柔佛公主阿米娜与富豪陈志远共同创立的公司Mawar Setia控制，并持有超过五成股权。

据报道，双方过去数年来曾多次讨论合并，但此前因估值分歧而导致谈判停滞。双方如今愿意再次展开协商，让合并计划再度升温。知情人士强调，双方仍在磋商，能否达成协议仍说不准。

马国资讯科技业者认为，马国目前采用双5G网络模式，不仅有望提升供应链韧性，更让业者在部署和管理数码技术时更灵活。

马国目前有两套独立的5G网络。一套由政联公司国家数码公司营运，采用瑞典爱立信集团（Ericsson）的设备。另一套系统则由U Mobile运营，采用华为（Huawei）和中兴通讯（ZTE）的技术。

马国可持续供应链与创新协会创办人及主席谢毓琪接受网媒自由今日大马访问时指出，企业往往不仅依赖特定5G网络，也依赖特定技术供应商、软件、数据系统及工业平台。

她指出，双网络环境为业界带来一项非常重要的优势，那就是提供更多元的选择。

谢毓琪也认为，马国的网络连接环境越能灵活配合不同的技术架构，企业就越容易整合和升级系统，也能避免受到特定技术的限制。

她提醒，马国下一阶段的5G网络部署应注重解决企业面对的实际问题，包括提高网络可靠性、互通性和安全，以及整合公共5G网络、专用网络、光纤连接和边缘运算的能力。