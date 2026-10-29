（曼谷讯）泰国警方捣毁跨国卖淫团伙，他们涉嫌通过互联网招募泰国女子到新加坡卖淫，两名新加坡男子与三名泰国男女被捕。

《民族报》报道，泰国中央调查局日前接获新加坡警察部队提供的情报后，在罗勇府（Rayong）和彭世洛府（Phitsanulok）展开执法行动。

调查显示，相关卖淫活动与一个名为“恋人堡垒”（Lover’s Fortress）的网络团伙有关。

泰国警方通过核查与卖淫所得相关的银行交易，追踪到嫌疑人的行踪。

五名嫌犯分别是46岁和42岁的新加坡男子、37岁和33岁的泰国女子，以及一名35岁泰国男子。他们被指招募女子从事不当活动、组织及宣传卖淫活动、进行金融交易或洗钱，以及参与跨国犯罪组织。

当局也在执法行动中，查获总值超过35万泰铢（约1万3000新元）的物品，包括15部手机、三台电脑及笔记本电脑、现金和首饰等。

据警方了解，46岁新加坡男子涉嫌自2019年以来，招募泰国女子到新加坡卖淫。另一名42岁新加坡男子被指是生意伙伴，两人使用Telegram、LINE和WhatsApp等通讯平台联系顾客。

37岁泰国女子则涉嫌协助设立网站和寻找顾客，并与中介机构及住宿提供者联系；33岁泰国女子称曾借出银行账户，但坚称不清楚账户用途。

另一名35岁泰国男子被指担任管理员，负责回复顾客的询问和编辑照片等。

案件仍在调查中。