马来西亚希望联盟领导的团结政府与反对党土著团结党六名国会议员签署谅解备忘录信任与拨款协议。团结政府承诺推进限制首相任期及律检分权两项改革，换取土团党支持2027年财政预算案。

据网媒自由今日大马报道，土团党主席慕尤丁牵头的六名国会议员，星期四（10月29日）与马国副首相法迪拉为首的团结政府代表，签署信任与拨款协议（Confidence and Supply Agreement，CSA）。

这是马国历来第二份信任与拨款协议。时任首相依斯迈沙比里2021年9月13日也曾与公正党主席安华等希盟四党领袖签署类似协议。

“信任与拨款协议”是英国议会制度里，弱势政府与反对派及独立议员达成的非正式合作协议。

根据协议，当国会表决信任动议或预算案这两类可能导致政府倒台的议案时，反对党及独立议员会投支持票或弃权以支撑政府，政府则以双方谈妥的政策让步作为回报。

星期四签署谅解备忘录的土团党国会议员，包括柔佛巴莪区国会议员慕尤丁、布城区国会议员拉兹吉丁、砂拉越砂拉卓区国会议员阿里比朱、吉打浮罗交怡区国会议员苏海米阿都拉、吉打㐷莫区国会议员纳兹里和巴东色海区国会议员阿兹曼。

土团党此前共有19名国会议员。不过，其中13人由于支持土团党前署理主席、现任国家宏愿党主席兼国会反对党领袖韩沙再努丁，近年来陆续遭土团党开除。

首相安华日前曾表明，政府可以透过信任与支持协议（CSA），向反对党国会议员提供拨款。他指出，这项安排与他当年担任反对党领袖期间，与时任首相依斯迈沙比里领导的政府签署的协议相似。