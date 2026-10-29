印度尼西亚免费营养餐计划频频发生食物中毒事件，国家营养局承认食品安全仍是计划面临的关键挑战，并计划加强监管，包括通过闭路电视监控全国近2万7000个供餐厨房，确保食品卫生和安全。

路透社报道，印尼国家营养局局长苏达约诺星期四（10月29日）在一场活动上说：“我们迫切需要立即解决这个问题，确保没有一个孩子食物中毒。这是我们的首要任务。”

免费营养餐计划是总统普拉博沃2025年1月上任后推出的重点政策，也是他竞选总统时的主要承诺之一。不过，计划实施以来问题不断，包括接连发生食物中毒事件，以及涉及贪污腐败的指控。

根据政府数据，截至今年9月，至少5万7000名免费餐计划受惠者曾发生食物中毒。

苏达约诺指出，目前印尼免费餐计划每供应100万份餐食，就有3.6起食物中毒事件，高于美国的0.1起和日本的0.8起。

他希望通过加强监督，将食物中毒比率降至与美国相当的水平。国家营养局计划取得全国近2万7000个供餐厨房的监控画面，以加强对工作人员及厨房卫生标准的监管。

此外，国家营养局将于下个月推出统一采购平台，规定所有供餐厨房必须通过平台采购七类食材，包括米、鸡蛋、牛肉和鸡肉等。

苏达约诺说，新平台旨在确保小农户和渔民也能从免费营养餐计划中受益，而不是让大型供应商独占商机。

他也透露，今年免费营养餐计划预算已从268万亿印尼盾（约189亿新元）削减44万亿盾，降至224万亿盾。

他补充道，国家营养局已在偏远地区和发育迟缓率较高的地区开设立1460个供餐厨房。