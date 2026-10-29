印度尼西亚中央银行认为，国际评级机构MSCI近期警告可能将印尼股市降至“独立市场”地位，仅会造成短期冲击，并相信当局推行的改革措施足以化解市场疑虑。

路透社报道，印尼央行行长德斯特莉星期四（10月29日）在一场经济活动上说，提高金融市场透明度并非一朝一夕之事，但她相信印尼金融服务管理局（OJK）推出的多项改革措施，足以回应MSCI的关切。

她说：“我们认为MSCI的这一情况只是短期冲击，希望一旦引发担忧的问题得到解决，市场就能够再次复苏。”

编制全球股指的MSC日前说，由于印尼股市的市场运作问题严重，正考虑将其的市场分类下调两个级别，从目前的“新兴市场”降至最低级别“独立市场”（standalone market）。

谈及货币政策，德斯特莉说，印尼央行将继续以稳定盾币汇率为重点。她认为，当前基准利率足以将通货膨胀预期维持在央行设定的1.5%至3.5%目标区间内。

至于央行是否可能升息，她强调，任何利率决定都将取决于经济数据。