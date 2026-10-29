（吉隆坡综合讯）马来西亚团结政府成员国民阵线刚宣布第三次与反对党伊斯兰党合作出战马六甲州选举，首相安华领导的希望联盟隔天就与国阵及伊党的政敌土著团结党签署信任与拨款协议，两大阵营互别苗头意味明显。

《星洲日报》报道，巫统总秘书阿斯拉夫星期三（10月28日）在脸书贴文说，国阵与伊党主导的国盟当天签署谅解备忘录，正式组成战略合作伙伴联手参加甲州选举。这是两个政治联盟今年继柔佛与森美兰州选举后第三度合作。

国阵与国盟星期三（10月28日）下午签署谅解备忘录，正式组成马六甲州选举战略合作伙伴。出席签署仪式者包括国阵总秘书赞比里（左起）、巫统总秘书阿斯拉夫、国阵主席阿末扎希、伊党副主席依德里斯阿末和国盟总秘书达基尤丁。（取自巫统总秘书阿斯拉夫脸书）

出席签署仪式者包括国阵主席阿末扎希、国阵总秘书赞比里、巫统总秘书阿斯拉夫、国民联盟总秘书达基尤丁和伊党副主席依德里斯阿末。

阿斯拉夫当天在巫统最高理事会议后告诉记者，国阵与国盟已经同意共同发布联合竞选宣言。这份宣言由他与国盟总秘书达基尤丁签署，并由国阵主席阿末扎希见证。这份竞选宣言将于星期六（31日）完成提名后公布。甲州选举将在11月14日投票。

国阵与国盟高调宣布再次合作后，希盟为主的政府与13名反对党国会议员星期四（29日）签署信任与拨款协议。

根据协议，这13名国会议员将支持安华政府，直到国会届满。本届国会将在明年12月19日届满，政府可提前解散。

这13名国会议员也将支持2027年财政预算案，以及首相限任两届和律检分权等多项改革。团结政府则同意这些议员能获得与政府议员相同的选区发展拨款。

13人当中，包括土团党主席慕尤丁为首的六名土团党国会议员、六名之前支持首相安华而遭土团党开除的国会议员，以及睦达党麻坡区国会议员赛沙迪。

这份协议由副首相法迪拉代表团结政府签署。负责法律及体制改革的首相署部长阿莎丽娜，以及安华的高级政治顾问扎富睿也出席签署仪式。

慕尤丁在签署仪式后告诉记者，土团党签署这份协议，与马六甲州选举毫无关系，也与希盟和土团党可能在雪兰莪达致类似协议毫无关系。

慕尤丁说，上述协议签署后，土团党仍留在反对党阵营，继续监督与制衡政府的。他说，协议将持续至国会解散为止。若其中一方违约，另一方就不必继续履行相关义务。

安华星期四在脸书指出，这份协议将有助于巩固政治稳定，确保政府施政得以延续。

上述13名国会议员加入支持政府行列后，安华在国会下议院222名议员中获得156名议员支持，超过148人的三分二门槛，为推动需要修宪的改革措施创造条件。

同属国盟成员的伊党和土团党去年底开始关系闹僵，伊党6月宣布终止与土团党的政治合作关系，但没有一方退出国盟。

目前，国会下议院剩下218名议员，因此四名前公正党议员此前宣布辞职。其中62人是反对党国盟阵营议员，包括伊党43人、国家宏愿党六人、支持国盟的土团党13人。

支持执政阵营的156名议员则包括希盟75人、国阵30人、砂拉越政党联盟23人、沙巴人民联盟七人、慕尤丁阵营的土团党议员六人、民兴党三人，以及睦达党、社会民主和谐党、沙巴立新党和马来西亚民族党各一人，另有八名独立议员。

这是马国政府第二次与反对党议员签署信任与拨款协议。时任首相依斯迈沙比里曾于2021年9月13日也与当时的反对党公正党主席安华等希盟四党领袖签署类似协议。

信任与拨款协议是英国议会制度里，弱势政府与反对派及独立议员达成的非正式合作协议。根据协议，当国会表决可能导致政府倒台的信任动议或预算案时，反对党及独立议员会投支持票或弃权以支撑政府，政府则以双方谈妥的政策让步作为回报。