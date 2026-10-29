印度尼西亚连月饱受大规模林火肆虐，本周终于迎来久违的降雨，救灾人员和居民欣喜若狂，纷纷冲到户外欢呼，庆祝这场及时雨。

法新社报道，自8月以来，印尼中加里曼丹省首府帕朗卡拉亚持续遭受严重林火侵袭，当地近期终于迎来间歇性降雨。

星期三（10月28日）一场降雨来临时，疲惫的志愿消防员兴奋地在积水中跳跃，甚至感激地亲吻地面，庆祝这场久违的降雨。

帕朗卡拉亚居民吉汉（Muhammad Jihan Alwi，23岁）趁着烟霾稍退，终于在数月来首次到户外慢跑。

他面带笑容地说：“能够再次出来慢跑，我当然很开心。呼吸着比昨天更清新的空气，心里真的很感恩。”

印尼国家灾害管理局指出，近期在人工增雨作业的推动下，中加里曼丹省、南加里曼丹省及南苏门答腊省陆续出现小雨至大雨。当局将继续进行人工增雨作业，以期刺激更多降雨。

当局已在六个省份出动61架飞机和直升机，进行人工增雨及空中洒水灭火作业。

不过，印尼气象、气候与地球物理局提醒，在正式进入雨季高峰期之前，仍有可能再次出现一段干旱期，可能再次发生林火。

这场持续数月的林火也造成印尼蒙受烟霾污染影响。帕朗卡拉亚已有超过1万1000人因呼吸道感染而接受治疗。

本月，当地空气污染指数一度飙升至4000，创下有记录以来的最高水平，超过印尼环境部将污染列为对健康“有害”级别门槛的13倍。

印尼林火已造成至少11人丧命。最近一起事故发生在星期三，南苏拉威西省北托拉查地区一名45岁森林护林员在扑救林火时，被倒下的树木击中身亡。

另外，警方星期四（29日）指出，目前已有245名个人及20家企业被列为与林火有关的嫌犯，可能面临监禁及巨额罚款。