（马尼拉综合讯）在区域海上紧张局势持续之际，菲律宾防长特奥多罗呼吁亚细安成员国及伙伴加强防务合作，并维护国际法。

特奥多罗星期四（10月29日）在宿务举行的亚细安国防部长扩大会议开幕式上致辞时，提出区域防务合作的三项重点，包括遵守国际法、持续推进联合安全倡议，以及共同应对影响粮食和能源安全的各种干扰。

面对日益严峻的区域威胁，他呼吁各方恪守尊重主权和领土完整、避免干涉内政、和平解决争端，并放弃武力威胁或动用武力。

他说：“我们的务实合作必须以相互尊重和遵守国际法为基础，包括《联合国宪章》和1982年《联合国海洋法公约》。”

特奥多罗没有点名任何国家，但菲律宾和中国在南中国海争议海峡的紧张局势持续升级。

面对供应链挑战和海外冲突对区域稳定带来威胁，特奥多罗呼吁加强粮食与能源安全合作，并敦促国际社会加强对身处海上冲突地区的外籍劳工和海员的保护，强调他们对全球经济作出重要贡献。

在区域合作方面，亚细安国防部长星期三（28日）已签署两份文件，一份是纪念《东南亚友好合作条约》签署50周年的联合声明；另一份是纪念亚细安防长会议成立20周年的《马尼拉联合宣言》，题为“携手共创未来”。

这些文件重申成员国致力于维护共同原则、亚细安团结，并在与对话伙伴的关系中坚持“亚细安中心地位”。

菲律宾也进一步深化与美国的防务伙伴关系。特奥多罗星期三与美国战争部长赫格塞斯会谈后，美方宣布将增加安全合作资金，加速菲军队的现代化进程，并提升两国军队在第一岛链沿线的协同作战能力。

不过，美方未透露具体金额。“第一岛链”指的是位于中国和太平洋之间的岛屿。

双方也同意启动一项“联盟指挥与控制现代化加速计划”，以加强双边实时协调能力，提升联盟的韧性。

除了美国，菲律宾也参与更广泛的区域防务合作。由菲律宾、日本、澳大利亚和美国组成的非正式四边防务安全机制（Squad）也同意加强合作，致力于构建一个更安全、更繁荣的印太地区。