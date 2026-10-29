马来西亚国民阵线成员马华在马六甲州选举的再增一个州议席上阵，并由38岁的马六甲历史城市议员骆慧茹代表国阵参选怡力州议席。

马华总会长魏家祥星期四（10月29日）在国会媒体室召开记者会时透露，加上之前的马接再也和吉里望，马华这次州选将竞选三席。马华在2021年甲州选举赢得马接再也及吉里望。

他说，国阵与国盟星期四进行最后一轮的议席分配谈判时，国阵主席阿末扎希与国盟领袖进行最后讨论后，就议席分配作出调整，双方敲定由马华竞选以华族选民为主的怡力州议席。国盟参选议席也由之前宣布的七席减为六席。

怡力是民主行动党的传统堡垒区。初试啼声的骆慧茹，除了将对决民行党原任州议员林朝雁，也可能要面对同心党候选人拉昔迪的挑战。

国阵本届甲州选举原本竞选21席，包括巫统18席，马华两席和国大党一席。怡力由马华上阵后，国阵将竞选22席。

甲州国阵主席阿都拉勿夫上周五在马六甲宣布，国阵将在甲州选举竞逐21席，并计划将马华上届参选七席中的五席，转让国民联盟上阵。

此举引发马华强烈反弹，魏家祥率领马华代表离席抗议，并下令马华甲州各级基层组织全面冻结参与国阵一切有关甲州选举的协调会议。

马华除了不满议席锐减，也不满国阵未事先与马华充分协商便公布候选人名单，以及擅自宣布马华上次甲州选举胜出的两名州议员继续在原区参选。根据程序，候选人即使原区参选，也须由马华内部决定后再提呈国阵协商，不能毫无协商就对外宣布。

阿末扎希介入协调后，并在星期二（27日）指双方会谈后达致正面效果。魏家祥则承认双方星期一（26日）深夜在吉隆坡磋商，但双方尚未达致共识，马华是否参选仍须由党中央领导层决定。

魏家祥星期三（28日）告诉记者，马华在甲州选举只在两国州选区竞选，并确定使用国阵标志竞选。

马六甲州选举将于本周末（31日）提名，11月14日投票。