亚细安缅甸问题特使、菲律宾外长拉扎罗于星期四（10月29日）结束对缅甸为期两天的访问。在此期间，并无迹象显示她获准会见被军方扣押的缅甸前领导人翁山淑枝。

作为亚细安本届轮值主席国，菲律宾今年已多次争取探视翁山淑枝。现年81岁的翁山淑枝，其处境长久以来是拥有11个成员国的亚细安最棘手的难题之一。自军方发动政变以来，亚细安一直禁止缅甸军政领导人出席峰会。

缅甸外交部发表声明称，拉扎罗与缅甸外长丁貌瑞就“恢复缅甸在亚细安原有的角色与权利之途径，展开了实质性讨论”。

声明未提及任何与翁山淑枝会面的消息。缅甸官方此前称，翁山淑枝目前在首都内比都接受软禁。

菲律宾外交部早前声明，拉扎罗星期三在缅甸东部的掸邦视察了人道主义援助项目，旨在救助因政变引发内战而流离失所的民众。

分析人士指出，缅甸军政府今年放宽翁山淑枝与外界的接触，尽管程度仍极其有限，意在摆脱其在国际上的被孤立状态。

过去一周内，外界罕见获得了两则关于翁山淑枝的最新消息。

缅甸当局星期一透露，翁山淑枝收到了英国国王查尔斯三世寄来的包裹，内含两本关于土壤的书籍以及一封来自英王的“密封外交信函”。

此外，翁山淑枝定居英国的儿子阿里斯（Kim Aris）在上周四获准与母亲通了20分钟的领事电话，这是两人五年多来的首次通话。阿里斯接受法新社采访时透露，母亲听起来相当健康，但他担心军方只是把母亲当成改善自身公共形象的棋子。

今年4月，缅甸当局宣布将翁山淑枝从监狱移至软禁后，菲律宾曾申请让拉扎罗进行简短探视。今年8月，拉扎罗会见缅甸红十字会高级官员时，再次重申了探视翁山淑枝的呼吁。